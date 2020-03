Ecco il video da Mediaset Play per rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata di Avanti un altro di oggi, martedì 11 marzo 2020. Si tratta del nuovo appuntamento col quiz di Canale 5, nel corso del quale ci sono stati anche la proposta di matrimonio di due fidanzati e il nuovo gioco finale affrontato dal concorrente Edoardo.

continua a leggere sul sito di riferimento