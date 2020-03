Avanti un altro, proposta di matrimonio in studio: Bonolis fa “tiè” alla De Filippi | Video Mediaset

Sorpresa ad Avanti un altro. Nella puntata di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, in studio c’è stata una inaspettata proposta di matrimonio. In trasmissione, infatti, un ragazzo si è inginocchiato davanti a tutti e, con tanto di anello alla mano, si è così rivolto alla fidanzata: “Angela mi vuoi sposare?“. “A De Filippi…tiè!“, allora, è stato il commento estemporaneo di Paolo Bonolis, che in questo modo ha riservato un simpatico gesto dell’ombrello all’amata conduttrice di Uomini e donne. Il video da Mediaset Play.

