“Avatar: Fuoco e Cenere”, Sam Worthington: il film fa eco alla realtà

Dal 17 dicembre in sala il terzo capitolo della saga di James Cameron

Roma, 10 dic. (askanews) – James Cameron riporta il pubblico nel mondo di Pandora dal 17 dicembre con “Avatar: Fuoco e Cenere”. Sono passati 16 anni dal primo grande successo di “Avatar”, che incassò 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, e divenne il film con il maggiore incasso di tutti i tempi. Il terzo capitolo della saga ha sempre come protagonista la famiglia formata dall’ex marine interpretato da Sam Worthington e dalla guerriera interpretata da Zoe Saldana. In questo film devono affrontare il dolore per la morte del figlio, mentre su Pandora arriva una nuova tribù che si allea con lo storico nemico del protagonista, il colonnello Quaritch interpretato da Stephen Lang.Il regista ha spiegato che “questo è un film sul dolore, sulla perdita, sul trauma, su come guarisci e vai avanti, su come spezzi il ciclo di violenza creato dall’odio che deriva da una perdita” e ne ha soprattutto sottolineato l’attualità. Worthington a questo proposito ha detto: “Noi abbiamo iniziato a girare nel 2017 e c’è stata una specie di alchimia tra arte e vita, per cui quello che mostriamo in questo film fa eco a quello che vediamo oggi nella realtà. James scrive sempre dei temi che lo preoccupano, la connessione tra essere umani, le guerre che possono nascere: sono argomenti che ha esplorato durante tutta la sua carriera”. Nel terzo capitolo di Avatar torna centrale anche il tema della salvaguardia dell’ambiente e Stephen Lang a questo proposito ha detto: “Oggi sembra che su questo tema abbiamo addirittura fatto dei passi indietro, soprattutto a causa di leader che non sanno niente dei catastrofici danni che stiamo causando al pianeta, o se ne fregano. Questo è scandaloso. James Cameron è un leader nella lotta per la salvaguardia del nostro pianeta, richiama sempre l’attenzione sul rispetto che merita e che tutti noi gli dobbiamo”.