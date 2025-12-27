sabato, 27 Dicembre , 25
Avrebbero finanziato Hamas con 7 milioni: 9 arresti a Genova

Milano, 27 dic. (askanews) – Misure cautelari per nove indagati che finiscono in carcere, tutti accusati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, di fare parte e di avere finanziato l’organizzazione terroristica Hamas. L’indagine coinvolge anche tre associazioni. L’operazione è stata finalizzata da DIGOS di Genova, con il supporto della guardia di Finanza. Agli indagati vengono addebitate operazioni di finanziamento, che si ritiene abbiano rilevantemente contribuito alle attività delittuose dell’organizzazione terroristica, per un ammontare complessivo di circa sette milioni di euro. Tra gli indagati anche Hannoun Mohammad Mahmoud Ahmad, figura di spicco del mondo pro pal in Italia.

