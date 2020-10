Avv. Chiacchio: “Napoli favorito nella battaglia legale con la Juventus, il 3-0 a tavolino non è certo”. La spiegazione

L’avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ai microfoni di Marte Sport Live ha analizzato la situazione nella quale si trova il Napoli, dopo la decisione di non viaggiare in direzione Torino su ordine dell’ASL.

Di seguito le sue parole:

Il Napoli ha la possibilità di opporsi già in primo grado, potrà far valere le sue ragioni. Per me non è certo che il giudice comminerà la sconfitta a tavolino, il Napoli potrà invocare il riconoscimento della causa di forza maggiore. C’è una battaglia legale che vede per me il Napoli favorito perchè non può essere erogato un ko a tavolino ad un club che non si presenta per problematiche derivanti da ordinanze regionali che sono prevalenti persino rispetto a quelle statuali. Capisco la Lega che se passa questo principio rischia lo stop alla A e i mancati introiti. Ma una squadra che ottempera a una disposizione dell’autorità regionale è un classico caso di causa di forza maggiore, non esiste il ko a tavolino.