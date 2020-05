Avv. Chiacchio: “Napoli scippato, denuncia possibile per Musella alla Roma”

L’avvocato Eduardo Chiacchio ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Punto Nuovo riguardo il trasferimento del classe 2006 Domenico Musella dalle giovanili del Napoli alla Roma. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Devo fare una premessa, tante società mi hanno riferito che quando devono tesserare un calciatore che ha militato con società del settore giovanile, chiedono una liberatoria. La liberatoria deve essere sottoscritta dinanzi al comitato regionale di appartenenza. In questo momento si scongiura anche la questione delle firme false. Per una scuola calcio, allevare un calciatore, è un costo”.

Avvocato Chiacchio: “Napoli scippato, può scattare la denuncia”

“Oggi si verifica questo “scippo”, un bassissimo coefficiente che viene considerato per il tesseramento. Queste norme le ratifica il consiglio federale, non voglio pensare che le società temano questi “scippi” possano incidere sull’elevazione degli importi. Il legislatore, intervenuto tante volte anche in questa materia, penso ci voglia ben poco per sistemare la situazione. Se il Napoli sa che Musella è stato portato alla Roma attraverso gli uffici di un procuratore, può tranquillamente denunciare”.

A 14 anni il giocatore avrebbe potuto firmare un vincolo pluriennale con il Napoli, ma ha deciso di unirsi alla Roma. In giallorosso sarà aggregato alla selezione capitolina Under 15.

