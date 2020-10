Avv. Chiacchio rassicura i tifosi azzurri: “Non esiste che il Napoli sia sconfitto a tavolino. Vi spiego…”

Eduardo Chiacchio, avvocato nonché esperto in materia di diritto sportivo, è intervenuto nella trasmissione “Club Napoli All News” e ha detto la sua sul caos Juve-Napoli. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il Giudice Sportivo avrà le carte a sua disposizione, e il Napoli – in sede di ricorso – dovrà far valere la causa di forza maggiore.

Il 3-0 a tavolino non è applicabile, il club non poteva recarsi a Torino. Non si può disattendere una decisione dell’autorità sanitaria, e questo concetto basta per ottenere il rinvio. C’è il protocollo, è vero però voglio ricordare che le decisioni delle autorità sanitarie hanno assoluta priorità. Il 3-0 non è applicabile, non ci sono dubbi. Anche se fosse il Napoli farebbe ricorso e lo vincerebbe. Punto di penalizzazione? Non ci sarà né l’una né l’altra cosa”. La chiosa è sul Tar (Tribunale amministrativo regionale): “Prima di ricorrere al Tar ci sono tre gradi di giustizia sportiva”.

