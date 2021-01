Avv. Pisani: “Maradona ha sofferto per gli altri e la sua morte è stata un messaggio per l’umanità”

Angelo Pisani, ex avvocato di Maradona, ha parlato durante la trasmissione sportiva Radio Goal, in onda di Radio Kiss Kiss Napoli, difendendo Diego dalle solite malelingue:

“Maradona ha sofferto per gli altri per far vedere quali sono gli aspetti negativi della vita ed ha fatto vedere cosa significa riscattarsi. Maradona deve essere difeso per sempre. Ha combattuto delle guerre con i piedi. Maradona con la sua morte ha lanciato l’ennesimo messaggio all’umanità: scegliersi gli amici e le persone care”.

L’avvocato Pisani sull’eredità di Maradona

L’avvocato Pisani ha poi chiarito la situazione dell’eredità di Maradona:

“Ulteriori chiarimenti ci arriveranno dalle autorità giudiziarie argentine. Le indagini stanno proseguendo sui diritti e sull’immagine di Diego, sulla falsificazione delle firme. Il brand Maradona può far vivere i tanti eredi. Il calcio di Maradona era vero, puro. Diego guidava una squadra, una città, un popolo. Un calcio totalmente diverso da quello attuale”.

