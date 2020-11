Avviato il primo reattore nucleare “Made in China”

AGI – La Cina ha acceso il suo primo reattore nucleare sviluppato a livello nazionale – l’Hualong One – in un passo significativo nei tentativi di Pechino di diventare meno dipendente dagli alleati occidentali per la sicurezza energetica e la tecnologia fondamentale.

Il reattore, che è stato collegato alla rete nazionale ieri, può generare 10 miliardi di chilowattora di elettricità ogni anno e ridurre le emissioni di carbonio di 8,16 milioni di tonnellate, secondo la China National Nuclear Corporation (Cnnc).

“Con questo passo la Cina rompe il monopolio della tecnologia nucleare straniera ed entra ufficialmente nel primo lotto tecnologico di Paesi avanzati”,

