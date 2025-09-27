Avvistati droni sopra la più grane base militare della Danimarca: è un “attacco ibrido”

Roma, 27 set. (askanews) – Alcuni droni sono stati avvistati sulla base militare di Karup, nello Jutland centrale, la più grande della Danimarca. I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l’incidente – scrive il Jyllands-Posten – è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze armate. Si tratta dell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito come “attacco ibrido”.

“Posso confermare che c’è stato un episodio intorno alle 20,15 di ieri che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all’esterno e sopra la base”, ha affermato l’ufficiale Simon Skelsjaer. I droni non sono stati abbattuti.

La base di aeronautica di Karup si estende su circa 3.000 ettari.