Avvistati due delfini a Venezia, tra San Marco e il Canal Grande

VENEZIA – “Questa mattina all’alba, in zona Bacino San Marco, si è verificato l’eccezionale avvistamento di due delfini. I due cetacei sono stati segnalati da diversi utenti alla sala operativa della Capitaneria di porto di Venezia che ha prontamente inviato sul posto un proprio mezzo. I delfini non sono apparsi in difficoltà e, dopo qualche minuto, si sono allontanati, riapparendo più tardi anche sin dentro il Canal Grande”. Lo comunica la Guardia costiera di Venezia, spiegando che dell’avvistamento è stato avvisato anche il Cetacean Emergence Response Team (Cert) dell’Università di Padova.

“In caso di ulteriori avvistamenti all’interno della laguna, si invitano tutti gli utenti a prestare massima attenzione, a non infastidire i cetacei e a segnalarne la presenza alla Guardia costiera”.

