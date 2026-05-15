avvocati:-“bene-gli-annunci-del-ministero,-ora-servono-tempi-certi”

Il Coa di Santa Maria Capua Vetere esprime soddisfazione per i primi segnali sull’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere: “Accogliamo con favore i provvedimenti annunciati, ma attendiamo indicazioni precise sull’effettiva assegnazione del personale e sull’avvio concreto delle misure”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere esprime soddisfazione per il riscontro fornito dal Ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito alle gravissime criticità che da anni interessano l’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta.

Le note ufficiali trasmesse in questi giorni confermano infatti l’assegnazione di quattro assistenti giudiziari destinati a colmare le vacanze di organico dell’ufficio casertano, oltre alla futura pubblicazione di un interpello nazionale per ulteriori professionalità amministrative.

È stato inoltre annunciato l’avvio di misure straordinarie finalizzate alla riduzione degli arretrati nelle iscrizioni a ruolo e nella pubblicazione delle sentenze.

Si tratta di un primo risultato importante, frutto della costante attività istituzionale portata avanti dal COA sammaritano attraverso interlocuzioni con gli uffici giudiziari, rappresentanti politici del territorio e una forte azione di sensibilizzazione pubblica e mediatica sulle condizioni in cui versa l’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta.

Il Consiglio dell’Ordine, tuttavia, sottolinea come resti ancora aperta la questione fondamentale delle tempistiche operative.

“Accogliamo positivamente la risposta del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Tribunale – evidenzia il COA – ma riteniamo indispensabile conoscere tempi e modalità concrete di attuazione dei provvedimenti annunciati.

Occorre sapere quando il personale sarà effettivamente assegnato, quando prenderà servizio e quali saranno i tempi previsti per il pieno ripristino della funzionalità dell’ufficio”.

L’Avvocatura sammaritana evidenzia come la situazione del Giudice di Pace di Caserta abbia prodotto negli anni pesanti ripercussioni sull’esercizio della professione forense e, soprattutto, sul diritto dei cittadini ad ottenere una giustizia efficiente e tempestiva.

“Dopo anni di segnalazioni, disagi e rallentamenti – prosegue il Consiglio – è necessario che agli annunci seguano atti concreti e immediatamente verificabili. Continueremo a monitorare con la massima attenzione ogni passaggio, affinché gli impegni assunti trovino rapida e definitiva attuazione”.

Il COA di Santa Maria Capua Vetere ribadisce infine che proseguirà la propria attività di vigilanza istituzionale fino al completo superamento delle criticità che interessano l’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta.