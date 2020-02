Le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario sono state caratterizzate dalla protesta degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione proposta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

A Napoli gli avvocati del Foro partenopeo hanno sfilato in manette.

A Catania alcuni legali, durante il discorso del rappresentante del ministero della Giustizia, hanno sventolato, stando in piedi, i testi del Codice Penale, altri hanno abbandonato il Tribunale. Alla cerimonia non hanno partecipato nè i rappresentanti di ‘Avvocati Liberi’ nè i colleghi del Tribunale di Siracusa. Il dissenso è scaturito dalla situazione che si è venuta a determinare con i vuoti nell’organico dei magistrati in servizio al Tribunale e del personale amministrativo.

L’articolo Avvocati contro riforma prescrizione, proteste proviene da Notiziedi.

