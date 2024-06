ROMA – Divorzisti riuniti a Roma per l’assemblea nazionale: si terrà l’11 giugno alle 17 l’assemblea dell’Associazione Nazionale Avvocati Divorzisti (Anadi) presieduta dall’avvocato professor Matteo Santini. Anadi, spiega una nota, è l’Associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Far parte dell’Associazione dichiara Santini “significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita e di importanza nazionale”.

Possono partecipare con diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli associati (e coloro i quali decideranno di associarsi entro e non oltre il giorno 11 giugno alle ore 16.30, versando il contributo annuale associativo e compilando il modulo di adesione sotto allegato). L’assemblea si terrà presso la sede nazionale dell’associazione a Roma in piazza Cavour (ingresso via Marianna Dionigi 57).

Nel corso dell’assemblea si procederà al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2024-2026. In particolare, saranno eletti il presidente, il vicepresidente – segretario – tesoriere e altri 6 membri del Consiglio direttivo, oltre a 5 membri del collegio dei probiviri. Per partecipare all’assemblea è necessario inviare una mail a centrostudifamigliaminori@gmail.com indicando la volontà di partecipare (anche i non associati che intendono partecipare devono inviare l’e-mail e potranno associarsi sino alle ore 16.30 dell’11 giugno).

L’articolo Avvocati divorzisti, assemblea martedì a Roma proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it