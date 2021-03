Avvocato Grassani: “Juve-Napoli e Lazio-Torino hanno delle differenze. Vi spiego”

Mattia Grassani, avvocato del club partenopeo, è intervenuto a TMW Radio, per parlare del caso Lazio-Torino, analizzando analogie e differenze con Juve-Napoli. Di seguito le sue parole.

Grassani su Juve-Napoli e Lazio-Torino

“Ci sono delle analogie tra Lazio-Torino è più e Juve-Napoli, anzi il caso dei granata è anche più chiaro. Infatti, il contagio dei calciatori del Torino era noto da giorni rispetto a quella dei giocatori del Napoli. Anche Gravina ha detto che la partita non era disputabile per il precedente. Il parere del Collegio di Garanzia è la regola da seguire, ma la Lega ha reiterato l’atteggiamento del si gioca a ogni costo”.

Sulla sentenza di Lazio-Torino:

“Per Juve-Napoli la decisione è arrivata dopo oltre due mesi dalla data in cui si doveva disputare la partita. Spero non sia così anche in questo caso, rischiamo di fare una partita balneare”.

