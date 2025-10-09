axa-italia-partner-fondatore-della-4-edizione-dolomite-conference

Le nuove idee per l’agenda su cambiamento climatico sostenibilità

Venezia, 9 ottobre 2025 – Nella sede di Rai Veneto di Palazzo Labia a Venezia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Dolomite Conference su Global Governance del Climate Change and Sustainability, un incontro che si pone come fornitore di idee alla conferenza delle Nazioni Unite (COP) che si terrà a novembre a Belém, in Brasile.Ad aprire l’evento, organizzato in collaborazione con il CEBRI (Centro Brasileiro de Relaç es Internacionais) e una rete di altre importanti istituzioni accademiche e di ricerca, è stato Francesco Grillo, Direttore del Think Tank Vision e Docente presso l’Università Bocconi: “Rispetto alle edizioni precedenti che si sono tenute a Trento, la conferenza si tiene quest’anno a Venezia: una città unica per il suo posizionamento sulla questione del cambiamento climatico. La conferenza tiene conto dei grandi cambiamenti politici che ci sono stati negli ultimi dodici mesi negli Stati Uniti e in Europa, ma si rafforza l’evidenza che ciascuno di noi può misurare con un termometro l’accelerazione del cambiamento climatico e quindi la necessità di ridisegnare quest’agenda”.Partner fondatore della Dolomite Conference è il Gruppo AXA Italia, tra i leader mondiali nel settore della protezione. Intervenuta nel corso della conferenza, la Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia Letizia D’Abbondanza ha ribadito come la compagnia assicurativa abbia creduto fin dall’inizio nella bontà del progetto, volto a mettere al centro del dibattito la scienza e la voglia di trovare soluzioni concrete al cambiamento climatico. La sostenibilità è tra i pilastri del piano strategico di AXA Italia, con la volontà di unire all’ambito assicurativo una serie di strumenti che rendano i clienti consapevoli dei rischi.D’Abbondanza ha infine sottolineato la necessità di aggiornare lo story telling inerente il cambiamento climatico, traducendo le evidenze scientifiche in strumenti quotidiani, utili a persone e aziende per prendere consapevolezza sull’approccio al tema.