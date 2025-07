axios:-putin-ha-chiesto-all’iran-di-accettare-un-accordo-sul-nucleare-che-escluda-l’arricchimento-dell’uranio”

Roma, 12 lug. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto sia all’omologo americano, Donald Trump, che ai funzionari iraniani di sostenere un accordo sul nucleare che escluda l’arricchimento dell’uranio da parte di Teheran. E’ quanto riporta oggi il sito americano Axios citando fonti a conoscenza di queste discussioni.

Secondo quanto precisato da tre funzionari europei e un funzionario israeliano, Mosca ha chiesto agli iraniani di accettare “arricchimento zero”.

Due fonti hanno precisato che i russi hanno informato il governo israeliano della posizione di Putin. “Sappiamo che questo è quello che Putin ha detto agli iraniani”, ha detto la fonte israeliana. E Putin ha espresso questa stessa posizione nei colloqui avuti la scorsa settimana con Trump e con il presidente francese, Emmanuel Macron.

Putin e altri funzionari russi hanno espresso più volte agli iraniani il loro sostegno a un accordo di “arricchimento zero” nelle ultime settimane, secondo le fonti.

“Putin sosterrebbe l’arricchimento zero. Ha incoraggiato gli iraniani a impegnarsi in tal senso per rendere i negoziati con gli americani più favorevoli. Gli iraniani hanno affermato che non lo prenderanno in considerazione”, ha dichiarato un funzionario europeo ad Axios.

Secondo le fonti, Mosca sarebbe pronta a fornire all’Iran uranio al 3,67% per l’energia nucleare e piccole quantità di uranio arricchito al 20% per il reattore di ricerca di Teheran e la produzione di isotopi nucleari.