AZ Alkmaar in partenza verso Napoli, l’annuncio del club olandese |FOTO

L’AZ Alkmaar partirà questa mattina per Napoli per disputare il match d’esordio di Europa League contro la squadra di Rino Gattuso. Il club olandese lo annuncia attraverso Twitter con una foto del gate dell’aeroporto olandese.

AZ Alkmaar in partenza verso Napoli

Questo il comunicato su Twitter della società olandese: “L’AZ volerà in Italia questa mattina per la partita con il Napoli”.

Il comunicato del club olandese sulla situazione dei contagiati in squadra

Il testo del comunicato dell’Az Alkmaar sulla situazione dei contagiati da Covid-19 all’interno del gruppo dei calciatori del club olandese: “Oggi sono state rilevate otto nuove infezioni da coronavirus all’interno del gruppo di giocatori. In totale sale a tredici il numero dei giocatori infettati dal virus. La maggior parte dei giocatori positivi non mostra sintomi. Sono stati effettuati ulteriori test in modo che ci siano novità su nuovi possibili. Giovedì sera alle 18:55, è in programma la partita di Europa League Napoli – AZ. Questa partita si giocherà, secondo la UEFA, a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L’AZ si recherà in Italia mercoledì con diciassette calciatori”.

