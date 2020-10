AZ Alkmaar, nove casi di positività al Coronavirus: gli olandesi sfideranno il Napoli in Europa League

Brutte notizie che preoccupano il Napoli arrivano dall’Europa League. La competizione per i partenopei prenderà il via nella prossima settimana a partire dalle 18.55 di giovedì. L’avversario di turno sarà l’AZ Alkmaar che, in queste ore, ha però rivelato la presenza di diversi positivi al Coronavirus tra le proprie fila.

Az Alkmaar, nove casi da Coronavirus

Ad annunciarlo è stato lo stesso club olandese tramite un comunicato diramato attraverso il proprio portale online. I nomi non sono stati rivelati ma quattro sono i casi che preoccupano la prima squadra. Di seguito l’annuncio del club a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli:

“Venerdì è stata rilevata la presenza di nove casi da Coronavirus. Riguardano tre dipendenti e sei calciatori. Le persone in questione sono state messe in isolamento venerdì pomeriggio. I contagiati sono due tra le fila delle giovanili e quattro della prima squadra. Per motivi di privacy, il club non rivela i nomi”.

