AZ, Koopmeiners: “Lo 0-0 con la R. Sociedad ci ha dato fiducia, possiamo battere il Napoli”

Nel corso della conferenza stampa in vigilia della sfida con il Napoli, Arne Slot, ovviamente, non era solo. Al suo fianco il capitano della squadra olandese, Teun Koopmeiners, che ha parlato della gara con gli azzurri e delle chance di battere l’armata di Gattuso. Il calciatore tra l’altro nelle ultime ore è stato anche accostato al club di De Laurentiis, magari in un prossimo futuro potremmo vederlo dall’altra parte della metà campo con la maglia partenopea.

LE PAROLE DI TEUN KOOPMEINERS

Di seguito le parole del centrocampista e capitano dell’Az Alkmaar Teun Koopmeiners. Il tecnico Arne Slot ha parlato di dentro o fuori nella partita di domani, mentre il ragazzo olandese si è soffermato più sulla tattica e sull’approccio alla gara.





“Le trasferte di Napoli e San Sebastian ci hanno dato fiducia e ci hanno fatto crescere molto. Sul campo della Real Sociedad abbiamo imparato la lezione. Quello che ci mancava era l’intensità, dobbiamo fare meglio in fase di possesso. Che la partita sia finita 0-0 non è un caso, dipende da questi fattori. Allo stesso tempo è stata la conferma che possiamo fare bene nel nostro stadio, giocando allo stesso modo ed inserendo più cattiveria possiamo fare una bella gara anche con il Napoli. Gli azzurri sono tra le migliori squadre europee, dobbiamo dare il massimo”.



