AZ, Slot: “Meritavamo la vittoria, siamo stati sfortunati”

L’allenatore dell’AZ Alkmaar, Arne Slot, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fox Sports Olanda ieri sera dopo il pareggio contro il Napoli.

AZ, parla Slot

“Avremmo dovuto essere premiati dopo i pareggi contro Real Sociedad e questa sera contro il Napoli, meritavamo di più. Non dico nulla di sbagliato se dico che avremmo meritato di vincere. Abbiamo sbagliato un rigore e avuto altre chance dopo. Sfortunatamente non siamo riusciti ad essere concreti e cinici. Comunque siamo in una buona posizione in vista dell’ultima giornata. Basterà battere il Rijeka. I croati restano una squadra insidiosa, sono riusciti a perdere di misura le partite perse e questa sera hanno fatto 2-2 contro la Real Sociedad. Sappiamo che non sarà semplice”.

