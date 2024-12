Azienda Farmaceutica Municipalizzata L’Aquila celebra suoi 50 anni

Amministratrice Santangelo: storia di crescita e resilienza

Milano, 31 dic. (askanews) – “Oggi chiudiamo le celebrazioni di un traguardo straordinario: i 50 anni dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Afm) del Comune dell’Aquila. Un anniversario che non solo segna un cammino lungo mezzo secolo, ma anche il consolidamento di un impegno profondo e costante al servizio della nostra comunità”. Così in una nota l’amministratrice unica dell’azienda pubblica abruzzese, Alessandra Santangelo.

“Era il 30 maggio 1974 quando il Consiglio Comunale dell’Aquila approvò il Regolamento Speciale per la Costituzione dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata. Da quell’idea semplice e allo stesso tempo ambiziosa è nata l’Afm, con l’obiettivo di garantire un servizio di salute accessibile a tutti. L’Azienda ha avviato le sue attività nel gennaio 1975 e, nel corso degli anni, ha ampliato la sua presenza con l’apertura di nuove farmacie in quartieri popolosi ma scarsamente serviti” ha ricordato Santangelo.

“La storia dell’Afn è una storia di crescita e resilienza, che riflette il valore di una gestione oculata, caratterizzata da investimenti mirati e pianificazione, senza mai cedere alla seduzione di scorciatoie e demagogia. Dall’inaugurazione delle prime due farmacie nel 1976, siamo arrivati a contare oggi sei farmacie e un polo pedagogico che accoglie circa 100 utenti, offrendo un’eccellenza educativa per le nuove generazioni” ha proseguito.

“In momenti di crisi, come il terremoto del 2009 e la pandemia da Covid-19, l’Afm ha dimostrato un’incredibile capacità di adattamento. I nostri farmacisti sono stati in prima linea, garantendo assistenza e supporto a chi ne aveva più bisogno, sia nelle tendopoli che durante la campagna vaccinale. Ma l’impegno dell’Afm non si ferma al servizio farmaceutico. Abbiamo promosso iniziative di grande valore per la nostra città, come campagne di sensibilizzazione e progetti di supporto ai più fragili. La nostra vocazione sociale è testimoniata da azioni concrete, come la raccolta di farmaci per chi ne ha bisogno e il supporto a progetti di prevenzione” ha evidenziato.

“Guardando al futuro, l’Afm si prepara ad affrontare le sfide del terzo millennio. La digitalizzazione e la telemedicina stanno trasformando il settore sanitario e noi siamo pronti a investire in tecnologie innovative, garantendo un accesso immediato ai servizi sanitari. Allo stesso tempo, ci impegniamo per la sostenibilità ambientale, riducendo gli sprechi e promuovendo la ‘green pharmacy’. In conclusione, i risultati raggiunti in questi 50 anni sono il frutto di una visione di lungo periodo, di un’attenzione costante all’efficienza e all’efficacia nell’allocazione delle risorse. La nostra presenza sul territorio, la crescita costante e la gestione oculata hanno permesso di costruire un’organizzazione che risponde alle esigenze della nostra comunità” ha continuato.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa storia di successo: i dipendenti, i farmacisti, gli educatori, il Comune dell’Aquila e tutti i cittadini aquilani che hanno riposto in noi la loro fiducia” ha concluso.