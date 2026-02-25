azimut,-closing-da-70-mln-di-euro-per-fondo-sull’agrifood

Il fondo finanzierà Pmi con sede nelle regioni del Sud Italia

Il Gruppo Azimut comunica il primo closing di 70 milioni di euro per il fondo di direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno, creato per sostenere la crescita delle aziende nel Sud Italia nel campo agroalimentare, una delle maggiori eccellenze italiane.

Il primo closing è stato effettuato con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, entrambi investitori principali. Il Fondo, che continua a suscitare l’interesse di numerosi investitori istituzionali, mira a raccogliere un totale di 100 milioni di euro.

Il Fondo fornirà finanziamenti a PMI, Mid-Cap e Large-Cap situate nelle regioni del Sud Italia, o ai loro progetti di investimento in queste aree, utilizzando strumenti di debito come bond, minibond e prestiti diretti.

“Rafforziamo il nostro impegno a favore dell’economia italiana con un nuovo fondo di private debt dedicato al settore agroalimentare, che è un motore strategico di sviluppo e un custode del prezioso valore identitario del Made in Italy nel mondo,” ha dichiarato Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut.

Andrea Nuzzi, Direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti, ha evidenziato che “questa nuova iniziativa consente a CDP di offrire alle aziende del Mezzogiorno, che operano nel settore agroalimentare, un ulteriore strumento importante di finanza alternativa, complementare al credito bancario”.

