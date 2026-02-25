mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Arisa: “Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo”

(Adnkronos) - "È come con le allergie: ci...

Iva Zanicchi, il lapsus in diretta: “Mi è piaciuta Elettra… Ferrari”

(Adnkronos) - Elettra Lam... Ferrari. Iva Zanicchi, ospite...

Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

(Adnkronos) - Portare le cefalee al centro dell’attenzione...

Prezzi uova, “imbrogli elettorali” e guerre interrotte: cosa c’è di vero nel discorso di Trump?

(Adnkronos) - Nel discorso sullo stato dell'Unione più...
HomeNewsAzimut, closing da 70 mln di euro per fondo sull’Agrifood
azimut,-closing-da-70-mln-di-euro-per-fondo-sull’agrifood
Azimut, closing da 70 mln di euro per fondo sull’Agrifood
News

Azimut, closing da 70 mln di euro per fondo sull’Agrifood

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Il fondo finanzierà Pmi con sede nelle regioni del Sud Italia

Il Gruppo Azimut comunica il primo closing di 70 milioni di euro per il fondo di direct lending Azimut Agrifood Mezzogiorno, creato per sostenere la crescita delle aziende nel Sud Italia nel campo agroalimentare, una delle maggiori eccellenze italiane.

Il primo closing è stato effettuato con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, entrambi investitori principali. Il Fondo, che continua a suscitare l’interesse di numerosi investitori istituzionali, mira a raccogliere un totale di 100 milioni di euro.

Il Fondo fornirà finanziamenti a PMI, Mid-Cap e Large-Cap situate nelle regioni del Sud Italia, o ai loro progetti di investimento in queste aree, utilizzando strumenti di debito come bond, minibond e prestiti diretti.

“Rafforziamo il nostro impegno a favore dell’economia italiana con un nuovo fondo di private debt dedicato al settore agroalimentare, che è un motore strategico di sviluppo e un custode del prezioso valore identitario del Made in Italy nel mondo,” ha dichiarato Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut.

Andrea Nuzzi, Direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti, ha evidenziato che “questa nuova iniziativa consente a CDP di offrire alle aziende del Mezzogiorno, che operano nel settore agroalimentare, un ulteriore strumento importante di finanza alternativa, complementare al credito bancario”.

Giovanni Lombardi Stronati

Previous article
Orban: “L’Europa ha stretto un accordo con Zelensky per continuare la guerra”
Next article
Incontro Giansanti-Zoppas, si rafforza intesa Confagricoltura-Ice

POST RECENTI

News

Le donne immigrate protagoniste della nuova imprenditorialità italiana

Report Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos e dalla CNA Nel giro di meno di quindici anni, il numero di imprese...
News

Sinageco apre il dibattito su legalità e giustizia per i giovani

Il Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori presenta il congresso nazionale 2026 che si terrà a Roma venerdì 27 febbraio: “Senza regole non c’è futuro,...
News

“Paura della firma”, Fedir apre il dibattito nazionale

Pubblica amministrazione, focus a Napoli venerdì 27 febbraio su responsabilità e decisioni dei dirigenti NAPOLI – «L’evento è stato concepito per offrire un’occasione di approfondimento sulla...
News

Commercialisti, Anna Maria Argentino è la nuova presidente dell’ADC di Napoli

L’assemblea degli iscritti della sezione di Napoli dell’ADC (Associazione Dottori Commercialisti) ha rinnovato il consiglio direttivo, il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.