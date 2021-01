Il Napoli perde clamorosamente al Diego Armando Maradona, in rimonta, contro uno Spezia in dieci uomini dal 77′. Secondo il giornalista de La Repubblica, Marco Azzi, la colpa non è affatto di Gennaro Gattuso: il tecnico l’ha preparata bene, il problema è sotto porta.

Azzi difende Gattuso: “La colpa è di chi non fa gol”

Il giornalista Marco Azzi difende Gennaro Gattuso: il tecnico l’aveva preparata bene la partita contro lo Spezia, così come si vede in un frame dove Hirving Lozano attacca la profondità e Lorenzo Insigne si trova vicino al dischetto del rigore. Se poi di fronte ad azioni di questo genere e di fronte a 29 tiri in totale durante la partita, ne esce fuori soltanto un gol… non è colpa dell’allenatore!

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/marcoazzi66/status/1347132932679491584″]

The post Azzi difende Gattuso: “Il piano tattico di Rino è stato chiarissimo. La colpa è di…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento