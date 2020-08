Azzi: “Il Barcellona contro il Napoli non ha gestito, era semplicemente cotto”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, sui propri profili social ufficiali ha commentato la sconfitta del Barcellona con il Bayern Monaco per 8-2, una partita che resterà nella storia. A differenza di molti esperti che hanno commentato la gara in se, Azzi si è soffermato sulla partita precedente dei blaugrana, quella con il Napoli. La squadra di Setien infatti, nel secondo tempo, non ha praticamente più giocato con gli azzurri. Molti pensavano fossero solo energie risparmiate in vista dei quarti di finale, ma il giornalista di repubblica non la pensa proprio così.

AZZI: “IL BARCELLONA ERA ‘COTTO’ “

Queste le parole del giornalista di Repubblica Marco Azzi: “Secondo molti di voi (quasi tutti…) il Barcellona nel secondo tempo contro il Napoli aveva gestito il vantaggio, invece era chiaramente scoppiato. Cotto, anzi. Le partite purtroppo si ‘vedono’ solo allo stadio…”.

LA CRITICA DI PIQUE AL SUO BARCELLONA

Gerard Pique, uomo storico dello spogliatoio del Barcellona, ha rilasciato dichiarazioni pesantissime al termine del match perso malamente contro il Bayern. Di seguito le sue parole: “Una partita orribile, è una vergogna. Non ho parole. Non si può giocare in questo modo in Champions League. Non riesco a spiegarmelo. Spero che succeda qualcosa, dobbiamo riflettere tutti. Il club ha bisogno di cambiare, non parlo di allenatori o giocatori ma questo club ha bisogno di cambiare a livello strutturale. Se devo andarmene io, me ne vado. Nessuno è imprescindibile. Abbiamo bisogno di forze fresche, sarò il primo ad andarmene se serve. Dobbiamo riflettere e capire quello che è meglio per il Barça”.

