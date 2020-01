L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, non ha trovato grande spazio in campo: secondo il giornalista Azzi non ha trovato neanche grande accoglienza però

Azzi su Lozano: “Può togliere il posto ai senatori”

Il giornalista de La Repubblica, Marco Azzi ha cinguettato sul proprio profilo Twitter facendo una considerazione assolutamente nuova su Hirving Lozano. Il messicano non ha trovato molti minuti fino a questo momento. Gennaro Gattuso pare continuare a preferire il veterano José Maria Callejon.

Secondo il reporter però, il giocatore non solo ha trovato poco spazio, ma avrebbe trovato anche poca accoglienza da parte dei suoi compagni di spogliatoio:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/marcoazzi66/status/1216284451371716608?s=19&fbclid=IwAR1yZGDgM7Vj3S8mDa-SdwSRkbY8ETGtUVlwWAHrn3on_eF3a4IbkP8AHgc”]

The post Azzi su Lozano: “È stato marginato da tutti i compagni a causa dell’ingaggio da top player!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento