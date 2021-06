Azzolina: “Salvini cancelli insulti contro di me da sue pagine social”

ROMA – “Vedo che niente è cambiato. Da mesi Salvini ospita sulle sue pagine insulti, volgarità, aggressioni verbali, minacce. Senza muovere un dito, senza condannarli, senza rimuoverli. Alimentando in questo modo intere campagne d’odio. Mai una presa di distanza, anzi sembra quasi compiacersene. Nel Paese c’è chi lavora tutti i giorni per combattere sessismo e discriminazioni. Poi c’è chi, come lui, li fomenta. Questi sono i messaggi, direi che non c’è da aggiungere molto. Mi aspetto che Salvini li cancelli. Lo farà?”. Lo scrive su facebook l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (M5s), che pubblica una foto.

