AGI – La ministra della scuola, Lucia Azzolina, si oppone alla chiusura della scuola in Campania e in Lombardia e cerca di far tornare sui loro passi i due presidenti con due lettere diverse. Al governatore campano, Vincenzo De Luca, la ministra sollecita la ripresa delle attività didattiche in presenza per le elementari e medie. Attilio Fontana è invece invitato a trovare soluzioni alternative.

In Campania, “elementari e medie in classe”

“Con riguardo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa adeguando altresì le disposizioni già emanate al dictum del DPCM per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”,

L'articolo Azzolina scrive a De Luca e a Fontana: non si chiuda la scuola

