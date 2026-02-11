giovedì, 12 Febbraio , 26

Maltempo, allerta meteo arancione oggi su Calabria e Sicilia

(Adnkronos) - Italia sempre nella morsa del maltempo:...

Milano Cortina, slittino magico: Italia fa doppietta d’oro

(Adnkronos) - Due medaglie d'oro in un'ora, lo...

Migranti, via libera del governo al ddl: dal blocco navale alle espulsioni, le misure

(Adnkronos) - Dal blocco navale alle espulsioni. Il...

Iran, Trump vede Netanyahu e insiste su negoziati: “Devono continuare”

(Adnkronos) - Donald Trump riceve Benjamin Netanyahu e...
Azzurri nel video del Pd sul referendum, Buonfiglio: “Sono sgomento, atleti usati per scelte politiche”

(Adnkronos) – “Io sono sgomento che vengano utilizzate le immagini di nostri atleti durante le competizioni ai Giochi olimpici per promuovere una scelta politica. Altro non voglio aggiungere, penso lo faranno gli atleti direttamente”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio in merito al video del Pd per il no al referendum sulla giustizia in cui si vedono gli atleti azzurri Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel curling, mentre sono in azione in un match alle Olimpiadi di Milano Cortina.  

“Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l’Italia a un eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso. Oltre che irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa”, dice Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. ”E’ davvero vergognoso -insiste all’Adnkronos Barelli- utilizzare l’immagine di due atleti italiani con l’obiettivo di pubblicizzare il ‘no’ a una consultazione popolare. Così si politicizza il referendum e nello stesso tempo si offende lo sport intero e l’immagine dello stesso Pd” . 

 

