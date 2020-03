Azzurri preoccupati dai casi in Serie A: si attendono decisioni ufficiali

Il Napoli continua ad allenarsi per una partita – quella contro il Barcellona – che probabilmente sarà rinviata a data da destinarsi. Il Corriere del Mezzogiorno ha sottolineato come gli azzurri siano molto preoccupati per quanto sta accadendo in questo momento, soprattutto ora che ci sono i primi casi di virus tra i calciatori.

Napoli preoccupato: si attende la decisione per il match di Champions League

Un attimo, un momento e vola il pensiero a l’ultima volta che si è stati a contatto con Gabbiadini o Rugani: anche l’ultima volta che si è stati a contatto con uno dei loro compagni può fare enormemente la differenza. Ecco perché sale la paura tra le mura di Castelvolturno, ma non si abbassano certamente i controlli.

Oggi è giornata di riposo: ci sarebbe stato questa sera il match contro l’Hellas Verona, invece nulla. Per quanto riguarda la Champions è ancora tutto sospeso: il 17 marzo si incontreranno i vertici UEFA per decidere il da farsi. Ad ora pare evidente il rinvio, poi si capirà quando.

