b.-braun-e-forestami,-ancora-insieme-per-la-cura-dell’ambiente

I dipendenti al lavoro a Parco Nord Milano con ragazzi e agronomi

Milano, 19 giu. (askanews) – Sostenibilità, tutela del verde e protezione del bene comune. Con questo spirito e con queste prerogative B. Braun, tra le aziende leader al mondo nelle tecnologie mediche, ha attivato una giornata per la manutenzione del verde urbano a Parco Nord Milano. In campo oltre 100 “volontari per un giorno”, tra i dipendenti dell’azienda e i ragazzi della Fondazione Aquilone Onlus, sotto la guida sapiente di ‘Forestami’, progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incentivare l’incremento del capitale naturale nel territorio di Milano. Un momento di riflessione e di sinergia collettiva, con il privato a servizio del bene pubblico e comune. Abbiamo parlato con Oliviero Pelosini, Managing Director e CFO di B. Braun in Italia”Siamo felici di dare continuità alla partnership con Forestami, che si traduce un impegno concreto per il benessere delle nuove generazioni e la tutela dell’ambiente. Quest’anno abbiamo voluto organizzare una giornata di volontariato coinvolgendo anche Fondazione Aquilone, che da anni opera a favore dei giovani della comunità di Affori, perché crediamo nell’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla cura del verde urbano. Grazie a questa sinergia, possiamo offrire il nostro contributo per il benessere della comunità e prenderci cura del nostro territorio, contribuendo a un ambiente naturale più sano e vivibile. Questo impegno è l’espressione concreta della missione che ci anima ogni giorno: proteggere e migliorare la salute delle persone. La sostenibilità è uno dei nostri valori chiave, da decenni è una parte essenziale della nostra strategia aziendale ed è un pilastro importante per nostro il futuro. Noi, come azienda familiare, siamo abituati a prendere decisioni pensando all’impatto che queste avranno sulle generazioni a venire. La sostenibilità è inserita in tutti i nostri processi aziendali, in termini di tutela dell’ambiente, del sostegno alla nostra comunità e una prospettiva economica di continuità nel lungo termine che tutela persone e attività”.Già nel 2022, in occasione del centenario in Italia, B. Braun insieme Forestami, aveva contribuito alla piantagione di 150 piante forestali a Parco Nord, cui se ne sono aggiunte altre 150 messe a dimora in altre zone della città sotto la guida esperta degli agronomi. Una collaborazione proseguita anche lo scorso anno con la donazione di 300mq di suolo, per l’acquisto di nuovi terreni che Parco Nord intende riqualificare. All’evento è intervento poi Filippo Petrolati, Direttore Fondazione Comunità di Milano, Fondo Forestami.”Siamo felici che la collaborazione con B. Braun si rinnovi. Dopo la messa a dimora di nuovi alberi oggi, concentrandosi sulle attività di manutenzione, dimostra sensibilità nell’avvicinare i propri dipendenti alla conoscenza e cura della natura, permettendo loro di fare esperienze con professionisti nelle aree naturali del proprio territorio. Inoltre l’impegno delle aziende per il supporto, lo sviluppo e la cura del bene comune, e in questo caso del patrimonio naturale, è fondamentale per valorizzare e rafforzare la relazione tra pubblico e privato volta a incrementare il benessere della comunità. Forestami chiama tutti a raccolta, sull’esempio di B. Braun, ad agire per migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico”.Un’esperienza formativa decisiva, per sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e della sostenibilità ambientale. Avvicinando giovani e adulti, impegnati insieme, allo stesso modo, per la cura di un bene comune inestimabile come il mondo in cui viviamo.