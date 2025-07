b-cad-2025:-a-roma-il-futuro-di-edilizia,-architettura-e-design

Prende forma alla Nuvola

Roma, 25 lug. – Dal 19 al 21 settembre 2025 torna nella capitale B-CAD, la fiera internazionale dedicata all’edilizia, all’architettura e al design, ospitata nell’iconico Roma Convention Centre La Nuvola progettato da Massimiliano Fuksas. Un evento che, giunto alla sua quinta edizione, conferma Roma come punto d’incontro strategico per l’innovazione nel settore delle costruzioni. Riconosciuta come Manifestazione Fieristica Internazionale certificata ISFCERT ACCREDIA, B-CAD 2025 si presenta con un format sempre più evoluto: non solo esposizione, ma un ecosistema relazionale dove aziende, studi tecnici, progettisti, ingegneri, architetti, istituzioni e buyer si incontrano per attivare nuove sinergie, condividere competenze e costruire opportunità concrete.Un’agenda ricca per affrontare le sfide del presente Il cuore pulsante della fiera sarà il suo programma di convegni, tavole rotonde e workshop tematici, spazi per giovani e istituti di formazione, nonché concorsi di progettazione internazionali, una vera e propria opportunità per aziende e professionisti. Dalla sostenibilità ambientale alla digitalizzazione dei processi edilizi, passando per l’intelligenza artificiale applicata alla progettazione, la bioarchitettura, il PNRR e la rigenerazione urbana, ogni intervento offrirà strumenti concreti per affrontare il cambiamento.Non mancheranno riflessioni su temi attuali come l’impatto del cambiamento climatico sull’edilizia, le nuove normative europee sulle Case Green e l’uso responsabile dei materiali, con focus su economia circolare, efficienza energetica e tecnologie per la transizione ecologica. Centrale anche il dibattito su come l’AI stia trasformando la professione dell’architetto e dell’ingegnere, ridefinendo la creatività e l’efficienza nei processi progettuali.Grande attenzione sarà riservata all’offerta formativa: seminari e sessioni tecniche accreditate daranno accesso a crediti formativi professionali e certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale, grazie alla collaborazione con ordini professionali ed enti certificatori. Ogni espositore potrà così valorizzare il proprio know-how offrendo contenuti pratici e aggiornamenti qualificati.In un momento in cui le imprese italiane sono chiamate a confrontarsi sempre più con i mercati esteri, B-CAD 2025 si conferma anche come volano per l’internazionalizzazione: buyer e delegazioni provenienti da Emirati Arabi, Stati Uniti e Africa nonché altri Paesi prenderanno parte alla manifestazione, offrendo occasioni di business e visibilità su scala globale. Un appuntamento imperdibile per un settore in evoluzione Con oltre 500 brand e una previsione di pubblico superiore ai 40.000 visitatori, la quinta edizione di B-CAD si preannuncia come l’evento di riferimento per chi opera – o intende affacciarsi – nei mondi sempre più interconnessi dell’edilizia, dell’architettura e del design.In un contesto in cui l’innovazione sostenibile non è più una scelta, ma una necessità, B-CAD rappresenta l’opportunità concreta per comprendere le direzioni future del settore e rafforzare il proprio posizionamento strategico, in Italia e oltre confine