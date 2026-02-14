sabato, 14 Febbraio , 26

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a parlare con lei

(Adnkronos) - È morto all’età di 86 anni...

Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - L'Italia torna protagonista nel Sei Nazioni...

Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

(Adnkronos) - Si tengono oggi i funerali di...

Como-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Como sfida la Fiorentina nella...
babbo-natale-collezionista-di-pin-cocacola-arriva-alle-olimpiadi
Babbo Natale collezionista di pin CocaCola arriva alle Olimpiadi

Redazione-web
Di Redazione-web

Un po’ fuori stagione, ma assolutamente in tema

Milano, 1 feb. (askanews) – Santa Claus is coming… to The Peak! Babbo Natale sta arrivando, anzi è già sbarcato con slitta e tutto il resto a The Peak, il punto di incontro milanese sotto il brand Coca-Cola che celebra con grande festa il secolare sodalizio tra il marchio e le Olimpiadi, sotto l’egida Milano Cortina 2026. Un po’ fuori stagione, ma neanche troppo, anzi assolutamente in tema: l’arzillo protagonista del Natale di ogni bambino non poteva che essere un collezionista di pin legati proprio alla casa di Atlanta, che tanto ha contribuito a rendere popolare la sua immagine. E tra luci scintillanti e bollicine, sfoggia la sua collezione come un campione alle Olimpiadi: magia natalizia e spirito sportivo.

