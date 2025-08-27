mercoledì, 27 Agosto , 25
Baby gang nuovamente in azione a Fuorigrotta: Fratelli d'Italia chiede l'intervento urgente di prefetto e sindaco

Baby gang nuovamente in azione a Fuorigrotta: Fratelli d’Italia chiede l’intervento urgente di prefetto e sindaco

NewsBaby gang nuovamente in azione a Fuorigrotta: Fratelli d’Italia chiede l’intervento urgente di prefetto e sindaco
Aggressione feroce davanti al McDonald’s: cittadini ostaggio delle bande giovanili

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli e il consigliere della X municipalità Arianna Mocerino (nella foto), hanno espresso “forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza verificatosi ieri sera a Fuorigrotta”.

“In via Giambattista Marino nei pressi del McDonald’s – si legge nella nota –  un uomo è stato ferocemente colpito da una baby-gang senza alcun motivo, sotto gli occhi inermi della madre anziana e dei suoi due figli, questo episodio che riporta al centro dell’attenzione il problema delle baby gang, richiede un intervento coordinato tra istituzioni, forze dell’ordine e servizi sociali.

I cittadini di Fuorigrotta sono esasperati dai ripetuti atti delinquenziali di ogni genere, chiediamo un intervento del Prefetto, del Sindaco e della polizia locale.

La sicurezza del territorio è a rischio, attività commerciali e persone vengono prese di mira con una frequenza inaccettabile, queste bande di giovani criminali agiscono senza alcuna paura seminando il terrore, i cittadini sono diventati ostaggio di queste gang.

Chiediamo con forza una maggiore presenza delle forze dell’ordine sia per prevenire che per reprimere la diffusione del fenomeno baby gang” – hanno concluso gli esponenti di Fratelli d’Italia.

