Categoria: Secondi piatti

Ingredienti

Baccalà dissalato 800 g

Succo d’arancia 250 g

Scorza d’arancia 2

Olio extravergine d’oliva 30 g

Panna fresca liquida 120 g

Aglio 1 spicchio

Farina 0 40 g

Rosmarino 1 rametto

Uva passa 40 g

Sale fino q.b.

Preparazione

Baccalà all’arancia, passo 1

Per realizzare il baccalà all’arancia per prima cosa spremete il succo d’arancia (1) e grattugiate la scorza (2). Prendete il baccalà dissalato e tagliatelo in quattro parti (3).

Baccalà all’arancia, passo 2

Estraete eventuali lische con una pinzetta da cucina (4). A questo punto infarinate il baccalà su tutti i lati (5). In una padella scaldate l’olio con uno spicchio d’aglio (6).

Baccalà all’arancia, passo 3

Adagiate i pezzetti di baccalà (7) e fateli rosolare per 3 minuti a fiamma media, poi girateli e cuoceteli per altri 3 minuti. Sfumate con il succo d’arancia (8) e aromatizzate con la scorza che avete grattugiato (9).

Baccalà all’arancia, passo 4

Insaporite con un rametto di rosmarino (10) salate e aggiungete l’uvetta (11). Proseguite la cottura per far restringere il sughetto a fiamma media per 3 minuti circa, quindi versate la panna (12).

Baccalà all’arancia, passo 5

Coprite con il coperchio e continuate a cuocere per altri 4 -5 minuti a fiamma bassa (13). A cottura ultimata il sugo si sarà ristretto e il pesce risulterà cotto (14), servite il baccalà all’arancia ben caldo (15).

Conservazione

Il baccalà all’arancia si conserva in frigo in un contenitore ermetico per un giorno. Per riscaldarlo sarà sufficiente aggiungere qualche cucchiaio di latte e scaldarlo per pochi minuti in una casseruola.

Consiglio

Aggiungete poco sale perché il baccalà risulta comunque piuttosto sapido.

