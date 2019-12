Categoria: Antipasti

Ingredienti per 12 baci di dama

Farina 00 120 g

Farina di mandorle 120 g

Grana Padano DOP 100 g

Burro 100 g freddo

Vino bianco 30 g

Sale fino q.b.

per farcire

Mortadella 60 g

Formaggio fresco spalmabile 70 g

Pepe rosa 10 g in salamoia

Noce moscata 1 pizzico

Sale fino q.b.

Preparazione

Baci di dama alla mortadella, passo 1

Per realizzare i baci di dama alla mortadella, per prima cosa preparate l’impasto: versate in una ciotola la farina 00 insieme alla farina di mandorle (1) e mescolate, poi aggiungete il Grana Padano DOP grattugiato (2) e il burro freddo a cubetti (3).

Baci di dama alla mortadella, passo 2

Unite anche il sale (4) e il vino bianco (5) e lavorate con la punta delle dita per incorporare il burro al composto (6).

Baci di dama alla mortadella, passo 3

Continuate a impastare sul piano di lavoro per ottenere un panetto compatto e omogeneo (7). Dividete l’impasto in 24 palline da circa 20 g l’una e arrotondatele fra i palmi delle mani (8). Disponete le palline ottenute su una leccarda foderata con carta forno, distanziandole leggermente fra di loro (9), e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Baci di dama alla mortadella, passo 4

Nel frattempo potete dedicarvi alla crema per la farcitura: mettete la mortadella nel bicchiere di un mixer insieme al formaggio cremoso (10), la noce moscata (11) e il pepe rosa (12).

Baci di dama alla mortadella, passo 5

Salate a piacere e frullate con un mixer a immersione (13) per ottenere una crema fine e omogenea (14). Trascorso il tempo di cottura dei biscotti, sfornate e lasciate raffreddare (15).

Baci di dama alla mortadella, passo 6

Farcite metà dei biscottini con un cucchiaino di crema (16) e accoppiateli con i biscottini rimanenti (17). I vostri baci di dama alla mortadella sono pronti per essere serviti (18)!

Conservazione

I baci di dama alla mortadella si possono conservare in frigorifero per 2-3 giorni, in un contenitore ermetico. Potete congelare l’impasto crudo.

Consiglio

Variate il ripieno a seconda dei gusti dei vostri ospiti, per esempio con salmone affumicato, paté di olive nere o una semplice crema di formaggio!

