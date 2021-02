AGI – Gli Stati Uniti ritirano l’appoggio all’offensiva militare nello Yemen della coalizione guidata dall’Arabia Saudita e, nell’ambito di “una revisione globale della presenza delle forze” a stelle e strisce, decidono di congelare lo spostamento delle truppe americane di stanza in Germania ordinato da Donald Trump. L’annuncio non arriva dal Pentagono ma, emblematicamente, dal dipartimento di Stato in occasione della prima visita di Joe Biden da comandante in capo.

“L’America è tornata, la diplomazia è tornata”, proclama il presidente, delineando una politica estera “back to the future”, “rafforzando i muscoli atrofizzati delle alleanze internazionali” e senza “lasciapassare” nei confronti dei regimi autoritari,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Back to the future” di Biden sulla politica estera ma non sulla Cina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento