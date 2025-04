backstage-del-video-“nonostante-tutto”-di-cesare-cremonini-e-elisa

Il singolo si preannuncia tra le hit più importanti del 2025

Milano, 11 apr. (askanews) – Il pop italiano ridefinisce i suoi confini grazie a uno tra i sodalizi artistici più interessanti degli ultimi anni. La scrittura di precisione, l’intreccio di melodie rafforzate dai cori e una sequenza di esplosioni sonore che spaziano dal pop contemporaneo all’elettronica, rendono unico e inconfondibile il nuovo brano scritto a quattro mani da Cesare Cremonini ed Elisa (e prodotto dai due artisti insieme ad Alessio Natalizia). “Nonostante tutto”, che si preannuncia essere una tra le hit più importanti del 2025, è in uscita oggi (venerdì 11 aprile) in radio e su tutte le piattaforme digitali. “Nonostante tutto”, racconta Cesare, “è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. “Nonostante tutto” è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”. Nel video di “Nonostante tutto” un caleidoscopico corpo di ballo si muove in modo sinuoso fino a restituire un’immagine installativa, a volte pittorica della canzone, dando vita all’energia sensuale e dalla grande forza comunicativa sprigionata dal brano.Qui il backstage del videoclip, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi. Cremonini ed Elisa, con oltre venticinque anni di carriera, sono il punto di riferimento di una generazione di artisti che ha segnato la storia della musica italiana con canzoni senza tempo, divenute dei classici.