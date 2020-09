Badelj: “Contro il Napoli mi aspetto continuità di prestazione, è quello che conta”

Napoli Genoa si avvicina. La squadra di Gattuso viene da una prestazione convincente a Parma, specie per quanto riguarda la seconda parte di gara con l’esordio di Osimhen e il passaggio ad un modulo più offensivo. Ora c’è un nuovo ostacolo impegnativo, prima di sfidare poi subito la nuova Juventus di Pirlo alla terza giornata. Il Genoa di Maran ha disputato infatti un’ottima gara contro il Crotone, vincendo per 4 reti ad una. Quest’oggi è stato presentato Milan Badelj, ex Fiorentina e Lazio, che ha parlato in conferenza della prossima gara al San Paolo di Napoli.

Le parole di Badelj

Perché ha scelto il Genoa?

“Mi hanno convinto tante cose: in primis l’allenatore mi ha voluto fin dall’inizio, ma anche il direttore Faggiano mi ha cercato tanto. Avevano tanta voglia di avermi qui e quindi ho scelto questa destinazione. Si tratta di una piazza storica con una grande tifoseria, che mi ha sempre dato la sensazione di vivere qualcosa di particolare. E’ sempre stata forte l’emozione quando si entra in campo a Marassi”.

Che partita si aspetta contro il Napoli?

“Mi aspetto la continuità di prestazione, poi il risultato può andare in un modo o nell’altro ma la squadra deve far capire di esserci in campo“.

