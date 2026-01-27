bafta,-“una-battaglia-dopo-l’altra”-domina-le-nomination-con-14

Agli Oscar del cinema britannico segue Sinners con 13 candidature

Roma, 27 gen. (askanews) – É “One Battle After Another”, “Una battaglia dopo l’altra”, di Paul Thomas Anderson, a dominare le nomination dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico che saranno assegnati tra un mese. Segue “Sinners” (I peccatori) di Ryan Coogler, l’epopea sui vampiri, con 13, “Marty Supreme” con Timothée Chalamet e la tragedia familiare shakespeariana “Hamnet” con Paul Mescal e Jessie Buckley con 11. Un risultato che incorona i due film più nominati tra i titoli dell’anno, se si pensa che solo qualche giorno fa “Sinners” ha conquistato il record di 16 nomination agli Oscar contro le 13 di “One Battle After Another”.Tra le 14 candidature di quest’ultimo titolo spicca anche quella per Leonardo di Caprio come miglior attore che raggiunge quota 7 nomination britanniche. Niente da fare per l’Italia, fuori dalla competizione. La direttrice dei Bafta Jane Millchip ha parlato di un anno di titoli incredibili.”Voglio dire, che grande anno per il cinema. Se guardate i film più nominati per noi ‘Una battaglia dopo l’altra’, ‘Sinners’, ‘Marty Supreme’ e ‘Hamnet’… Sono tutti film forti”.E sul successo di “Hamnet – Nel nome del figlio” della regista Chloé Zhao, Emily Stillman, presidente del comitato cinematografico dei Bafta ha detto:”Sono davvero entusiasta di vedere Chloe Zhao nominata quest’anno con ‘Hamnet’. È il film più nominato di sempre da una regista donna. Quindi è davvero un risultato molto promettente”.