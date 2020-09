Bagnaia nel team Ducati: “Sono il più felice del mondo”

Francesco Bagnaia promosso. Il team Ducati ha annunciato i quattro piloti ufficiali per il

Mondiale MotoGP 2021 e nella squadra ufficiale sarà Francesco Bagnaia ad affiancare il già confermato Jack Miller, mentre per la prossima stagione Johann Zarco e Jorge Martin difenderanno i colori del Pramac Racing Team. Francesco “Pecco” Bagnaia, Campione del mondo Moto2 nel 2018, ha debuttato in MotoGP lo scorso anno con la Desmosedici GP del Pramac Racing Team e ha dimostrato quest’anno una competitività sempre crescente, lottando per il podio in diversi GP.

Nel 2021 il pilota piemontese, 23 anni, troverà nel Ducati Team il suo attuale compagno di squadra Jack Miller,

