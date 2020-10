Bagni: “Con il centrocampo a due la vedo dura per Demme, l’Atalanta è la squadra da battere”

Mancano ancora pochi giorni e finalmente si potrà tornare a parlare di calcio giocato in casa Napoli. Salvatore Bagni, in una lunga intervista ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della sfida di sabato contro l’Atalanta e della situazione del centrocampo azzurro.

Bagni: “L’Atalanta è la squadra del momento, importantissimo batterla”

Salvatore Bagni, ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli:

“Se i partenopei riuscissero a vincere sabato contro l’Atalanta acquisirebbero una credibilità e una consapevolezza ancora maggiore. In questo momenti quello orobica è la squadra da battere. Secondo me i bergamaschi possono puntare allo scudetto come fece il Leicester qualche anno fa in Premier. Anzi, Gomez e compagni hanno molta più qualità di quella che aveva la squadra di Ranieri. Per quanto riguarda il Napoli, di certo mancherà Elmas, quindi prevedo che giocherà Politano. Bakayoko credo partirà dalla panchina, visto che è molto tempo che non gioco. Gattuso potrebbe inserirlo a partita in corso. Il francese nella fase finale del match potrebbe essere molto utile grazie alla sua fisicità. Se si gioca a due a centrocampo, Demme non verrà schierato. In questo caso gli sarà preferito Lobotka, che ha più fantasia e più propensione ad allungare il gioco”.

