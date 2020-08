Bagni elogia Osimhen: “È l’uomo che viene a fare gol, Gattuso decisivo per il suo arrivo”

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, quest’oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha commentato l’arrivo in azzurro di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano sarà il pilastro dell’attacco di Rino Gattuso, divenendone il centravanti di riferimento.

Mentre la società di De Laurentiis tratta l’addio di Arek Milik, Bagni commenta:

È l’uomo che viene a fare i gol, che lega, gioca in linea con la squadra avversaria, e sono certo che Gattuso è stato decisivo su questa decisione, è in grado di dare anche profondità. Sono sicuro che farà bene, ha le caratteristiche giuste, è in crescita.