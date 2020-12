Bagni: “Ghoulam in questo momento è utile al 30%. Il Napoli poteva prendere Theo Hernandez…”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore, per parlare della situazione in casa Napoli:

“Anche nel Napoli bisogna far quadrare i conti in questo momento. Ghoulam é uno difficile da collocare, è un problema grosso, magari il Napoli può pagargli la maggior parte dell’ingaggio per farlo giocare in una squadra di metà classifica. In questo momento lui, spiace dirlo, però è utile al 20-30%. Il Napoli sta cercando da tanto un esterno di sinistra basso. Si era parlato di Theo Hernandez, alla fine l’ha preso il Milan. Ha qualità eccelse, avrebbe fatto la differenza e il Napoli se lo poteva permettere.Dopo la gara contro l’Inter il Napoli non ha più giocato bene, si è tornato al palleggio lento e senza invenzioni. Questa squadra ha una rosa importante che poteva essere al pari di Inter e Milan. La squadra di Conte può e deve migliorare dal punto di vista del gioco, resta però la squadra da battere. La Juventus non credo possa rientrare”.

