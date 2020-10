Bagni mette in guardia il Napoli: “Non è facile trovare l’equilibrio in mezzo al campo, un elemento può fare la differenza”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione:





“Il Napoli ha dimostrato grande carattere a Benevento. Il risultato è arrivato dopo una forte reazione della squadra. Devo dire che i sanniti si sono difesi bene però i partenopei hanno meritato i tre punti. In particolare, devo dire che il Napoli ha meritato in tutte e quattro le partite che ha vinto. La difesa regge per il momento ma nel lungo periodo molto dipenderà dal lavoro dei 4 lì davanti. La squadra è in condizione ma se questo stato di forma dovesse calare non sarà facile reggere questo modulo. La chiave di tutto è Bakayoko. Sa dare copertura a tutto il reparto arretrato”.