“bagno-di-folla”-per-roberto-fico-a-napoli-est

Il candidato presidente della Regione Campania del centro sinistra all’apertura della campagna elettorale del giornalista e produttore televisivo Gennaro Coppola

NAPOLI – Oltre mille persone hanno affollato la terrazza del ‘Gold Tower Hotel’ di Napoli per l’apertura della campagna elettorale del giornalista e produttore televisivo Gennaro Coppola, candidato al Consiglio Regionale della Campania con il Movimento 5 Stelle.

Un evento, che ha superato ogni previsione, trasformandosi in un segnale inequivocabile di entusiasmo e mobilitazione, a cui si sono aggiunti oltre seimila collegati nella diretta sui social.

Nel suo intervento, Gennaro Coppola, ha lanciato un messaggio chiaro: «Se vogliamo rendere sempre più competitiva la Campania, occorre ripartire dalla cultura. È lì che si costruisce il futuro, che si crea occupazione stabile e libertà».

Parole accolte con un lungo applauso da una platea calorosa, che ha riconosciuto nella proposta del candidato un invito a immaginare una regione fondata su conoscenza, formazione, legalità e valorizzazione del territorio.

Il tema della cultura come motore di sviluppo è stato il filo conduttore dell’incontro, concepito come un momento di confronto aperto con cittadini, professionisti e attivisti.

Gennaro Coppola ha insistito sull’urgenza di investire nel ‘capitale umano’, nelle scuole, nelle università e nelle competenze giovanili, per contribuire al rilancio di una Campania capace di attrarre opportunità e innovazione.

A rafforzare ulteriormente la serata è stato l’arrivo del candidato presidente alla Regione Campania, Roberto Fico, che ha voluto essere presente per sostenere personalmente la candidatura di Gennaro Coppola.

Dal palco, l’ex Presidente della Camera ha ripercorso i punti cardine del suo programma: sanità pubblica efficiente, lavoro stabile e di qualità, scuola accessibile e inclusiva, ambiente e transizione ecologica, semplificazione amministrativa e lotta alle disuguaglianze.

Ma il momento più significativo della serata è arrivato dopo il suo intervento: Fico si è fermato tra la gente, stringendo mani, ascoltando, raccogliendo suggerimenti e impressioni.

Un gesto che ha reso tangibile lo spirito del Movimento 5 Stelle e della sua campagna: ascolto, presenza e partecipazione reale, lontana dai formalismi e vicina ai cittadini.

L’evento si è chiuso con un lungo applauso collettivo e un clima di entusiasmo diffuso. Per molti, la serata che si è svolta al ‘Gold Tower Hotel’ è stata la ‘fotografia’ di una comunità politica che torna a credere nel cambiamento, convinta che la Campania possa rinascere puntando su cultura, merito e partecipazione.