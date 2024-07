bagnoli,meloni:-risanamento-è-investimento-strategico-per-italia

Sfida è trasformarla da area abbandonata a polo turistico moderno

Roma, 15 lug. (askanews) – “Completare il risanamento di Bagnoli è un investimento strategico, lo è per il Sud, lo è per la Campania, lo è per l’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la firma del protocollo d’intesa con il commissario straordinario di governo per il sito Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi.

“La sfida – ha aggiunto – è trasformare un’area inquinata e abbandonata che è stata appunto un simbolo di una incapacità delle istituzioni in un moderno polo turistico, balneare e commerciale che sia all’altezza di quella straordinaria città che è Napoli, di quella straordinaria regione che è la Campania”.

“È un progetto strategico – ha proseguito la premier – che chiaramente siamo riusciti a immaginare e costruire grazie alla riforma delle politiche di coesione che è stata portata avanti da questo governo. E’ una riforma che è ispirata a una visione ben precisa, cioè utilizzare tutte le risorse che servono a combattere i divari tra i territori, concentrare quelle risorse su progetti strategici, su grandi investimenti soprattutto per il Mezzogiorno d’Italia. Sono risorse estremamente preziose, ce lo dobbiamo dire, che però non sempre sono state spese o sono state utilizzate per interventi strategici”.