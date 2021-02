Bakayoko corre verso l’Atalanta: il francese mostra la sua carica su Instagram! – VIDEO

Il Napoli ha perso malamente contro un Genoa mediocre per 2-1. La sconfitta degli azzurri è stata sicuramente determinata da due gravi errori di posizionamento individuale in difesa (di Maksimovic, di Mario Rui, ma anche del centrocampo sul passaggio dell’esterno sinistro rossoblu). Nel secondo tempo gli azzurri di Gattuso hanno spesso tirato in porta e hanno avuto due clamorose occasioni (con Elmas e Osimhen, ma c’è stato anche un palo di Lorenzo Insigne), ma non sono riusciti a concretizzare la mole di gioco creata. Tra gli ingressi a gara in corso c’è stato quello di Bakayoko, calciatore voluto fortemente da Gattuso nello scorso mercato settembrino, arrivato per sostenere il centrocampo.

Bakayoko si mostra carico sui social in vista dell’Atalanta! – VIDEO

Nel video, il centrocampista del Napoli mostra pochi frame del suo allenamento sul tapis-roulant in vista della gara contro l’Atalanta che avrà luogo la settimana prossima. In una situazione così complessa per il Napoli è un bel segnale quello dato dal giocatore di proprietà del Chelsea: significa applicazione, dedizione e concretezza. Per essere sempre pronti a scendere in campo e dare il meglio per la squadra.

