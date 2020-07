Bake Off Italia 2020 torna su Real Time: la data di inizio e i giudici

Bake Off Italia 2020: ufficialmente iniziate le riprese della nuova stagione del talent di cucina condotto da Benedetta Parodi su Real Time. L’emergenza Coronavirus non ha bloccato la partenza della nuova stagione che preannuncia piccoli cambiamenti nel cast. Scopriamo la data di partenza e i giudici.

Bake Off Italia 2020: quando in onda

Una bellissima notizia per i tantissimi fan di “Bake Off Italia”, uno dei talent show di cucina più amati e seguiti del piccolo schermo. Con la presentazione dei palinsesti televisivi di Real Time è stata annunciata la data ufficiale di partenza della stagione 2020 affidata ancora una volta alla conduzione di Benedetta Parodi.

Al via da venerdì 4 settembre 2020 alle ore 21:10 su Real Time la nuovissima edizione di “Bake Off Italia 2020” che quest’anno avrà una scenografia tutta nuova che strizza l’occhio ai paesaggi di Paul Gauguin reinterpretati per l’occasione nel tendone in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. Le riprese delle nuove puntate sono già iniziate come confermato dalle Stories pubblicate da Benedetta Parodi su Instagram. Un’edizione che seguirà il pieno rispetto delle regole di sicurezza richieste dal Governo per fronteggiare la diffusione del Covid-19 come ha sottolineato Laura Carafoli:

“In questo momento possiamo dire che il tendone di Bake Off Italia è il posto più sicuro dove stare. Un impegno che ci siamo assunti in piena responsabilità e che si traduce anche in un impegno economico non banale, ma assolutamente necessario”

Bake Off Italia 2020 giudici: arriva Csaba dalla Zorza

Se Benedetta Parodi è confermata alla conduzione di “Bake Off Italia 2020”, alcune piccole novità sono state introdotte nel cast dei giudici. Un cast in parte rinnovato visto che accanto ai confermatissimi Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam ci sarà una new entry. Si tratta di Csaba dalla Zorza, scrittrice e personaggio televisivo che il grande pubblico ha conosciuto nel seguitissimo programma “Cortesie per gli ospiti”.

Che dire un ottimo acquisto per il cooking show che ricordiamo è pronto ad aprire i tendoni delle cucine dal prossimo 4 settembre 2020 in prima serata su Real Time.

