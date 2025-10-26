domenica, 26 Ottobre , 25
ballando,-barbara-d’urso-‘rimandata’:-la-difesa-di-la-rocca
Ballando, Barbara D’Urso ‘rimandata’: la difesa di La Rocca

Ballando, Barbara D’Urso ‘rimandata’: la difesa di La Rocca

DALL'ITALIA E DAL MONDOBallando, Barbara D'Urso 'rimandata': la difesa di La Rocca
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Barbara D’Urso ‘rimandata’ nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’esibizione della conduttrice non è stata particolarmente apprezzata e ha fatto da prologo ad uno scontro rovente con la giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo la giuria, la salsa proposta dal maestro di Barbara D’urso, Pasquale La Rocca, è stata ‘troppo’. Oggi, tocca al ballerino rispondere alle critiche. 

“Visto che ieri non ho avuto la possibilità di parlare: faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista. Non ho bisogno di ritrovare nessun ‘posto’ perché il mio posto è dove c’è danza, anima, verità”, scrive su Instagram. 

“Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità. Il ballo è una forza comunicativa straordinaria e va vissuto con tutta la sua creatività perché possa arrivare a chi guarda, emozionare e smuovere qualcosa di vero”, aggiunge. 

“Riguardo alla serata di ieri: era un’esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio. Non credo di aver ‘spinto’ nella direzione sbagliata, credo di aver fatto semplicemente ciò che deve fare un insegnante, provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente, io voglio continuare a provarci”, conclude La Rocca 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.